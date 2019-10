De nouvelles actualités litteraires

Patrice Perrin et Lydie Zannini vous réservent à nouveaux leurs coups de coeur litteraires avec aujourd'hui les romans :



Lautrec de Matthieu Mègevand

L'écriture peut sauver la vie de Laurence Nobécourt

Comme un enfant qui joue tout seul d'Alan Cadéo

Pourquoi tu danses quand tu marche ? de l'auteur Abdourahman Waberi

Et Sisi et Venise d'Amable de Fournoux