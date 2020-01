De nouvelles actualités litteraires

Une rentrée merveilleusement litteraire, des coups de coeur des bijoux

que vous partage Lydie Zannini et Patrice Perrin nos deux passionnés et professionnels toujours au rendez-vous pour vous évader et vous émerveiller avec les romans :



La soustraction des possibles de Joseph Incardona

Le petit est mort de Xavier de Moulins

Avec Ovide de Nicola Gardini

La vie publique du christ dans l'art de l'auteur Marie-Gabrielle Leblanc

La femme révélée de Gaelle Nohant

Et pour finir Etaf Rum pour un beau voyage en Palestine avec son roman le silence d'Isra