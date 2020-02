De nouvelles actualités litteraires

Une mi février toujours remplis de beau romans que vous partagent Lydie Zannini et Patrice Perrin avec :



Sandrine Collette du roman Et toujours les Forêts

Paris est tout petit de Jacques Prévert ( Moulin Rouge )

Déjeuner en paix de Charlotte Gabris

La soif des bêtes de Johann Guillaud-Bachet

Et pour finir, Michael Edwards Pour un christianisme intempestif