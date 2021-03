Dans son nouveau roman "De soie et de cendres", publié aux éditions des Presses de la Cité, Mireille Pluchard nous emmène vivre les péripéties d'une filature cévenole.

Début du XXe siècle, au cœur des Cévennes. Qui pour succéder à Auguste-César Roustan des Fontanilles à la tête de sa filature de soie de belle renommée ? Une grande fresque familiale au cœur d'un métier et d'une tradition séculaire des Cévennes.

1926. Qui pour reprendre le flambeau de la filature cévenole La Bâtie Neuve ? Ce qui fut le domaine de ses ancêtres est devenu depuis plus de soixante ans l'oeuvre d'Auguste-César Roustan des Fontanilles. Il a consacré sa vie à l'entreprise, qui peut se targuer d'être la plus cotée dans le milieu séricicole. Or, parmi ses proches héritiers, l'exigeant patriarche ne voit personne. Déroulant le fil de sa longue vie, jalonnée de drames familiaux, Auguste-César affine son choix et, à l'ouverture du testament, ses dernières volontés n'admettent aucune contestation.

L'élue, que personne n'attendait, a pourtant grandi à l'ombre du temple de la soie ; face aux traîtres, aux envieux, elle devra faire front. Mais, fidèle à la mémoire d'Auguste-César, rien n'arrêtera sa détermination pour que rayonne, encore, La Bâtie Neuve.