Denis Flageul "Fin d'exploitation"

Denis Flageul est amoureux de ce territoire du

Mené où il a grandi et dont il aime les paysages . Il est un témoin

privilégié d'un certain monde agricole qui est en train de mourir. Dans

"Fin d'exploitation", ses personnages : Goulven, Fabien et Laura

essayent de se débattre comme ils peuvent face à tous ceux qui les

poussent , sans arrêt, à des évolutions impossibles