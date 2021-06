Départ pour les USA avec deux récits historiques

La librairie Bulle a encore frappé fort avec les BD choisies par Fred, nous partons aux Etats-Unis avec " Jours de sable " paru aux éditions Dargaud et d'Aimée de Jongh, puis nous y restons avec la véritable histoire des Dalton racontée par Antoine Ozanam et dessinée par Emmanuel Bazin, connu au Mans et qui a fait naître une coédition entre Glénat et la librairie Bulle par ce premier volume.



" Jours de sable ", d'Aimée de Jongh (Scénario, Dessin, Couleurs)



Collection : Hors Collection Dargaud



En 1937, un journaliste photoreporter est engagé par l'organisme gouvernemental américain chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande Dépression. Il doit témoigner de la situation dramatique des agriculteurs du coté de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas, région frappée par la sécheresse et les tempêtes de sable.



Aimée de Jongh s'est attelée en 2014 à son premier roman graphique, dont elle signe aussi le scénario : Le retour de la bondrée, qui a remporté le prestigieux Prix Saint-Michel pour le meilleur album de bande dessinée. Publié par Dargaud et porté à l'écran en 2016. En 2018, elle collabore avec Zidrou au scénario et publie un deuxième roman graphique chez Dargaud, L'obsolescence programmée de nos sentiments.



" Mauvaise réputation - Tome 1, La véritable histoire d'Emmett Dalton ", paru chez Glénat



Emmett Dalton a payé sa dette à la société, il se contente d’une existence discrète et tente même parfois de visiter l’église pour prier. Lorsqu’un producteur de cinéma lui propose de participer à l’écriture d’un film consacré aux méfaits de sa légendaire fratrie, il réalise qu’une chance lui est offerte : évacuer le mythe, rétablir un semblant de vérité et sauver la réputation de sa famille. Récit ancré dans une Amérique qui regarde le Far West comme une époque quasi révolue, Mauvaise Réputation renoue avec les habitudes d’un Western réaliste, dur et mélancolique. Il dépeint un Ouest américain démythifié où la violence et le chaos, bien qu’inévitables, ne sont jamais exagérés ou glorifiés. Magnifiquement porté par le dessin d’Emmanuel Bazin – quelque part entre le peintre américain Edward Hopper et Mathieu Bonhomme – Antoine Ozanam creuse en profondeur la psychologie de ses personnages et livre un récit subtil et touchant.