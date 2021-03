Des colis pour des jeunes en précarité avec la Société Saint-Vincent-de-Paul

Nous allons essayer à nouveau de comprendre comme la crise sanitaire qui dure depuis un an a des conséquences pour les plus jeunes générations… et comment des initiatives ont été mises en places et des structures s’investissent pour trouver des solutions...

Et aujourd’hui pour soutenir et accompagner des apprentis, des étudiants ou des jeunes travailleurs en précarité par la distribution de paniers-repas financés par le Conseil régional… Sur le territoire de Grand Angoulême, elle est assurée pour l’instant chaque semaine à Gond-Pontouvre grâce à des bénévoles de la Réserve civique animée par la Société Saint-Vincent-de-Paul, association de lutte contre la solitude et la pauvreté …



Nos invités :

Victoria et Manu, jeune couple de bénéficiaires

Florian Mesnard, vice-président de la Conférence d’Angoulême de Saint-Vincent-de-Paul et référent pour cette opération de distribution de colis alimentaires

Alexandra Pasquali et Etienne Mokran, étudiants, engagés dans la Réserve civique et bénéficiaires de ces colis...