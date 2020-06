Des étudiants de l'IUT d'Angoulême s'illustrent à travers un concours

Leur regard et leur travail audiovisuel ont su convaincre…

Des étudiants de l’IUT d’Angoulême ont remporté la semaine dernière 6 prix au concours « Je filme le métier qui me plaît ». Ils ont suivi cette année la licence professionnelle TSI comme Techniques du son et de l’image… 3 étudiants ont notamment remporté la plus haute récompense de ce concours…

Avec nous dans cette émission, Marielle Barré, enseignante-chercheure en Projet professionnel et communication, et Olivier Gineste, enseignant d’audiovisuel à l’IUT d’Angoulême.