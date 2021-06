Des histoires d'arbres

Gwendal Oulès de la librairie Récréalivres a fait le choix d’une thématique nature et arbres pour le nouveau coup de cœur des libraires, à lire dès 4 ans. Ça tombe bien, puisqu’ils étendent en ce moment leurs branches feuillues pour nous protéger du soleil. Compréhension et découverte de la nature ainsi que philosophie du partage sont au programme. Mais aussi conte poétique, équilibre du monde et relation de symbiose.



Commençons par " Hé ! Là-haut ! " de Christine Davenier pour le texte et les illustrations vibrantes de couleur, aux éditions l’École des Loisirs dans la collection Loulou & Cie.



Titou, le souriceau débute ses réserves pour l’hiver. Mais qui donc s’amuse à lui lancer des trucs sur la tête ? Et quel est cet événement qui se passe ce soir et dont tous les habitants de l’arbre ne cessent de parler ? Titou décide de grimper à l’arbre pour éclaircir tous ces mystères… Le principe de se hisser en haut d’un arbre est souvent utilisé en littérature jeunesse et pour les plus grand, conseil lecture de l’écrivain Italo Calvino : Le baron perché, à lire aux enfants pour favoriser leur imagination.

Christine Davenier est née en 1961 à Tours. Elle a fait ses études à Paris aux Arts appliqués, elle a également été institutrice.



Continuons avec " Je suis un arbre " paru aux éditions Albin Michel jeunesse. Ce livre est construit comme un dialogue entre un enfant et un arbre, tous deux en devenir : en parallèle l'un de l'autre, ils germent, naissent, respirent, grandissent, listent leurs besoins... et prennent conscience de ce qui les rassemble.



Les mots de Sylvaine Jaoui installent cette harmonie entre l'humain et le végétal. Plusieurs pièces de théâtre, documentaires sont à son actif.

Pour illustrer le texte, Anne Crahay a choisi de travailler à la peinture à l’œuf, technique qui remonte aux origines de la peinture, pleine de sens. Des découpes complètent l'ensemble afin d'ajouter des surprises à partager lors de la lecture. Elle a travaillé dans le cinéma d’animation.