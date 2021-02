Des jeunes porteurs de projets et leur accompagnement

Des jeunes qui ont des envies, qui portent des projets… et qui se font accompagnés pour aller au bout…

La semaine dernière, nous avons lancé une série d’émissions consacrée aux jeunes et à leur malaise lié au contexte sanitaire. Si la situation est souvent compliquée pour eux… des étudiants, des professionnels en ont témoigné la semaine dernière… Aujourd’hui, nous voulions mettre en valeur la dimension de projets portés par des jeunes, des projets qui nous le verrons sont plus délicats à mettre en œuvre aujourd’hui avec le contexte sanitaire… mais les dispositifs au niveau local et régional existent bien et ne demandent qu’à être activés…





Première partie :



Nous donnons la parole à deux volontaires en Service civique au Centre Information Jeunesse d’Angoulême. Elles ont réalisé ensemble un calendrier pour mettre en lumière des jeunes et leur projets dans des univers différents…

Rachel Garreaud, Lucie Brunet sont nos invitées.





Deuxième partie :



pour parler de la dimension fondamentale de l’accompagnement et des dispositifs qui peuvent permettre à des projets de se réaliser, Mickaël Médina, informateur jeunesse au Centre Information jeunesse d’Angoulême en charge tout particulièrement de l’accompagnement de projets et Manon Bahuaud, chargée de mission vie étudiante à la maison des étudiants de l’Université de Poitiers…