Pour débuter l'année 2021, pourquoi pas un zest d'aventure et beaucoup de fantasy ? Roxane nous entraîne dans les mondes gelés avec Le club de l'ours polaire d'A. Bell, Chloé préfère l'aventure sur les mers chaudes à la découverte de L'île au trésor de R.L. Stevenson et enfin Louise nous plonge dans La Guerre des clans d'E Hunter, après cela vous ne verrez plus votre chat avec le même regard !