Présentation des 5 romans en compétition pour le Prix Acrolire. Au micro, 2 élèves de 6e Marie-Gaëlle et Léandre, 2 élèves de 5e Marie-Hélix et Emma pour échanger sur Ali Blabla d'E. Tredez, Jefferson de J.C Mourlevat, Les filles de la pluie de J. Leroy, Ma vie de monstre d'A. Pouget et Le mystère du tableau volé de D. Thierry.