"Parler d'un livre comme on revient de voyage", c'est le principe de Deslires, avec les élèves de 6e du collège St Martin, on voyage dans un journal intime : Le Journal d'Aurélie Laflamme d'I. Desbois présenté par Sophia, au sommet d'un arbre : La cabane à 13 étages d'A Griffithhs et T. Denton présenté par Morgane, au pays des Contes de la rue Broca présentés par Maëlys et enfin, chez les dieux nordiques grâce à Luca-Matéï qui présente : La mythologie viking de N. Gaiman.