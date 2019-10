Les TOC, vous savez ce que c'est ? Ecoutez Elisa présenter L'histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal de L. Thomson, apprenez à connaître Matilda, la dévoreuse de livres de R. Dahl grâce à Cécile, partez aux Indes avec Adélaïde qui raconte la vie de Mary aux yeux verts de Johnny et enfin, quand on est cuisinier et agent secrets, on appartient à La famille Potofeu de P. Beaupère, un roman présenté par Marie.