Ils n'étaient que deux, mais ils ont su improviser pour trouver deux autres titres à présenter et faire l'émission. Bravo à Baptiste et Léandre ! Mangas et romans au programme, dans l'ordre : Magus of the library de M. Izumi, Lili Goth et la souris fantôme de C. Riddell puis Barrage de K. Horikoshi et Les cousins Karlsson de K. Mazetti.