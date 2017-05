Des livres comme des prÃ©sences

A un temps pour lire, vous l’aurez compris, nous avons envie de défendre le livre réel (avec des pages qui s’arrachent et se salissent) et de promouvoir le travail des libraires (avec des jours avec et des jours sans). A un temps pour lire, on veut pas être moderne ou branché, ici on sera toujours du côté du palpable, du vivant, du fragile, du côté tout simplement de l’humain.

Série de livres présence et parole de libraire