Des livres et vous : Martial Andrieu

Ce mois de novembre dans Des Livres et vous, Laurent Bourdelas reçoit le chanteur lyrique et historien carcassonnais Martial Andrieu.



Il évoque également chez Folio histoire, un inédit d’Alya Aglan, professeur d’histoire contemporaine à La Sorbonne, titulaire de la Chaire « Guerre, politique, Société, XIXe XXe siècle », La France à l’envers, La guerre de Vichy (1940-1945); Chez Hugo Image, Jean Ollé-Laprune qui consacre un magnifique album au Cinéma policier français; Aux Editions Ouest-France, plusieurs beaux livres qui pourraient d’ailleurs faire l’objet de cadeaux à l’occasion de Noël et des fêtes de fin d’année; Aux Editions Le Robert, Matthieu Contou et Guillaume Pigeard de Gurbert, professeurs agrégés, qui proposent un très ambitieux manuel de philosophie pour classes de Terminale, qui peut très bien être lu par tous ceux qui s’intéressent à la discipline ou voudraient la découvrir. Trois livres jeunesse pour finir : Sœurs d’Ys chez Rue de Sèvres, A l’Ecole des Loisirs, Yvan et Nicole Pommaux offre Tu étais où, avant ? Chez le même éditeur, un grand album très agréable, Mini cowboy, de Daniel Fros.