Des livres pour Noêl (1)

Christophe Robert et François Pigassou de la Librairie Saint Paul à Marseille vous présentent une sélection de livres à offrir pour les fêtes de Noël ou de fin d'année :



- Le Noël des santons de Jean Génisio



- 25 contes et chants chrétiens pour se préparer à Noël, de Fabienne Morel d'Arleux et Maguelonne du Fou aux Editions CRER Bayard



- Une colonie de Hugh Howey, aux Edictions Actes Sud - Exofiction



- Mon père et ma mère de Aharon Apperfeld, aux Edtions de l'Olivier



- La valse des tulipes de Ibon Martin, aux Editions Actes Sud - Actes noirs



- L'homme en rouge de Julian Barnes, aux Editions Mercure de France.