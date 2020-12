Des livres pour Noël (2)

Christophe Robert et François Pigassou de la Librairie Saint Paul à Marseille vous présentent une sélection de livres à offrir pour les fêtes de Noël ou de fin d'année :



- Marie comme Dieu la conçoit de Martin Steffens, Editions du Cerf



- A Marie lettres de Anne Lécu, aux Editions du Cerf



- La belle lumière d'Angélique Villeneuve aux Editions Le Passage



- Peindre la Bible de Régis Burnet aux Editions Bayard



- Jésus l'histoire d'une Parole de Serge Bloch et Frédéric Boyer aux Editions Bayard



- Mort sur le Nil et le Train de 16h50 d'Agatha Christie, Livre de poche



- La porte de Magda Szabon, Livre de poche



- Le roman de la momie de Théophile Gautier, Livre de poche



- Le baron perché de Italo Calvino aux Editions Folio