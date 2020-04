Des livres pour tous par temps de confinement

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

SELECTION DE LIVRES "jeunesse"

Laura Sias est libraire au Divan perché à Paris (librairie qui assure un service de commande en ligne de livres en version numérique). Pour donner aux enfants le goût de lire, il est nécessaire indique-t-elle "de lire avec eux, de leur raconter des histoires". Il faut, en même temps, ajoute-t-elle, "leur donner la possibilité de découvrir par eux-mêmes les livres qu’ils auront envie de lire." Voici quelques uns de ses conseils de lectures, en direction des enfants et des pré-adolescents :

- "La Rivière à l'envers", de Jean-Claude Mourlevat (éd. PKJK) : un roman d’initiation pour les 10 / 13 ans qui raconte l’épopée de deux jeunes orphelins, Tomek et Hannah, en quête de l’eau d’une rivière qui rend immortel ;

- "Hôtel Castellana" de Ruta Sepetys (éd. Gallimard) : c’est un roman adressé aux plus de 13 ans qui nous fait découvrir, à travers le regard d’un jeune homme de 18 ans, Daniel, la dictature de Franco qui fait règner sur l’Espagne la peur et l’oppression.

- "Cogito", de Victor Dixen (coll. R, éd. Robert Laffont) : ce roman futuriste nous fait le récit d’un monde où l’intelligence artificielle a conquis toutes les strates de la société. Roxane, 18 ans, va-t-elle pouvoir échapper à cette dictature d’un nouveau genre ?

- "Extincta", de Victoir Dixen (coll. R, éd. Robert Laffont) : à travers l’histoire des deux adolescents qu’à priori tout oppose : Astréa et Océrian, ce récit dystopique raconte les dernières heures de l’espèce humaine dans un monde ravagé par les conséquences du réchauffement climatique.



SELECTION ESSAIS ET romans

Muriel Fauriat, cheffe de la rubrique Livres à l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le numéro du 2 avril, disponible gratuitement en téléchargement, on peut notamment découvrir une interview de Régine Detambel, auteure d’un essai : "Les livres qui prennent soin de nous" (éd. Actes Sud). La bibliothérapeute nous conseille, en ce temps de confinement, de revisiter notre bibliothèque pour y repérer les livres qui nous permettront d’enrichir notre réel, de nous aider à faire le récit de nos propres vies. Outre cet essai, voici quelques romans sélectionnés par Muriel Fauriat :

- "La Peste", d'Albert Camus (coll. Folio, éd. Gallimard) : ce roman actuellement fortement plebiscité par les lecteurs en raison de sa résonance avec notre situation actuelle, met en avant quelques belles figures courageuses dont celle du docteur Rieux, un héro sage qui peut nous redonner une certaine forme d'espoir dans la beauté de l'humanité ;

- "Regain", de Jean Giono (éd. Livre de Poche) : il est question de renaissance dans ce roman solaire et tragique qui se déroule au cœur des paysages aimés de Giono, près de Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence ;

- "Le Hussard sur le toit", de Jean Giono (coll. Folio, éd. Gallimard) : en Provence, vers 1830, une terrible épidémie de choléra s’est abattue sur la population. C’est dans ce contexte qu’Angelo Pardi, jeune colonel de hussards exilé en France, est chargé d'une mission mystérieuse ;

- "Dans la combi de Thomas Pesquet", de Marion Montaigne (éd. Dargaud) : cette bande dessinée qui s’adresse à tous, parents enfants, raconte la formidable expédition de l’astronaute français qui a passé six mois dans la Station spatiale internationale (ISS).



CONSEILS DES AUDITEURS

- "Hors service", de Paul Amar (éd. Artège) ;

- "Marie Noël - Raymond Escholier. Approche d’une correspondance (1921-1967)", présentation de l’ensemble et choix de lettres par Gabrielle Cavallini, Cahier Marie Noël n° 22 ;

- "Les vieux fourneaux", de Wilfrid Lupano (scénariste) et Paul Cauuet (dessinateur), (éd. Dargaud).



