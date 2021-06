Des manchots, des vieux rockers, un corbillard et un abattoir

Un peu de légèreté, de nostalgie, d'absurdité et de poésie dans les ouvrages évoqués cette semaine.

Banquiz Une relecture rigolote et déjantée de l’époque que nous vivons qui vous fera aussi, peut-être, réfléchir sur le réchauffement climatique et regarder les manchots d’un autre oeil ! Signé Bernstein et Witko dans la collection Pataquès des éditions Delcourt.

Sold Out De Phil Castaza, à retrouver aux éditions Soleil. Sold Out est donc un hymne à la vie et aux passionnés de musique... On espère une suite, une face B, qui fera rugir un peu plus les guitares pour être totalement convaincu par le groupe et la série à venir.

Et pour finir deux romans de Joël Egloff :

Edmond Ganglion et Fils et L'étourdissement (prix du livre Inter 2005) .

L’écriture de Joel Egloff est savoureuse, l’humour souvent noir fait mouche à chaque fois et l’absurde n’est jamais loin, que ce soit dans les dialogues, les situations ou les réflexions des personnages cocasses. Des mots plein de poésie, empreints de tristesse mais aussi d'espoir et d'humanité.

Programmation musicale :

Le secret des banquises, Alain Bashung

Ramble on, Led Zeppelin