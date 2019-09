Des médiathèques très dynamiques

La Bulle à Mazé Milon : médiathèque très spécialisée dans la bande dessinée mais pas que. Interview de Marie Lenoir



Les résidences d'écrivains dans les bibliothèques d'Angers : objectifs et présentation du nouveau résident Eric Omond. Rencontre avec Marie Pascale Boucault et Claire Isnardon



Les financements participatifs pour rénover des monuments angevins : le musée Pincé et le couvent de la Baumette.



Angers Nantes Opéra : une programmation éclectique : les explications d'Alain Surrans