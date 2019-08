Des mondes fantastiques, avec Hélène Frappat et Muriel Barbery

Peut-on imaginer une vie qui ne connaisse ni fable, ni roman, ni légende ? s'interroge un personnage du nouveau de Muriel Barbery, "Un étrange pays" (éd. Gallimard). Plus qu'un pays c'est tout un monde que l'écrivain fait découvrir, un monde fait de filtres et d'elfes, de conquêtes et de fantastique.

"Tout enfant recommence le monde" : c'est la citation d'Henry David Thoreau en exergue du livre d'Hélène Frappat, "Le Dernier Fleuve" (éd. Actes Sud). Les enfants se trouvent sur les rives du fleuve, apprennent le monde et s'apprivoisent.

ÉMISSION DIFFUSÉE EN JUIN 2018