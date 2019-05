Dans son ouvrage intitulé "Des orties et des hommes", publié aux éditions Liana Levi, Paola Pigani explore le milieu agricole des années 60 en Charente, à travers le regard perspicace d'une petite fille.

Dans le hameau de Cellefrouin, la petite Pia observe intensément le travail des hommes, les bêtes, les arbres, toute une vie qui bruisse autour d'elle. Entourée de ses grands-parents, immigrés italiens, de ses parents éleveurs et d'une fratrie très remuante, elle observe aussi la dureté de ce pays où l'on peine à gagner sa vie, où les fermes se dépeuplent, où un homme se pend dans son étable, où un adolescent tue son père. Bientôt, les murs des granges se couvrent d'affiches « Vivre et travailler au pays », invitant les paysans d'ici à penser à ceux du Larzac en lutte.

À l'occasion d'un voyage à Turin, au cours de l'été 1976, Pia s'éloigne pour la première fois des siens. À son retour, une terrible sècheresse rend tout méconnaissable. Quelque chose est mort et ne renaîtra plus. Entre l'écho des tronçonneuses, le parler bigarré des vieux, des ouvriers manouches, turcs ou portugais et les mots des poètes qu'elle découvre, sa propre voix s'impose pour raconter la fin de ce monde agricole. Et la possibilité de le garder en soi pour toujours.

Cet hommage vibrant à l'enfance, à la nature, à la rêverie, à la lecture et à l'éveil adolescent fait sans doute écho à l'enfance de l'auteur et vient réveiller nos souvenirs.