Michèle Beauxis reçoit Marie-Françoise Sales, autrice d'un essai intitulé "Des sourires et des hommes", pour évoquer son approche philosophique du sourire. Suscitant la méfiance de nombreux philosophes et théologiens, le sourire est une mimique présente à travers le temps dans la vie de toute société. Mais l'art reflète des usages divers tandis que la peinture et la statuaire des grandes spiritualités vont plus loin et permettent un accès à l'intériorité et à la méditation. Dans un style fluide et agréable, la philosophe nous entraîne au-delà des codes sociaux !



A l'occasion de la série-événement "Lupin dans l'ombre d'Arsène", Boîte à livres vous propose en post-scriptum de redécouvrir les textes de Maurice Leblanc qui ont peut-être bercé votre jeunesse. Bertrand Liot lit un extrait du fameux "Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur" et Cindy Justin parle du regain d'intérêt pour ce roman dont l'intrigue se situe en Normandie : elle évoque la nouvelle édition qui vient de paraître chez Hachette-romans.



Références bibliographiques:



- "Des sourires et des hommes", Marie-Françoise Sales, Bayard, 2020



- "Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur", Maurice Leblanc, (Folioplus classiques et Livre de poche) et nouvelle édition : Hachette Romans, 2021



- Poème "Conversation sur la Montagne Verte", Li Bai, traduction Wen-Yu Aymard



Musiques :



- Symphonie n°5, Sibelius, extrait, Orchestre de Paris, sur Youtube



- "L'Arsène", Jacques Dutronc, archives INA