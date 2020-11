Deux polars à dévorer de toute urgence

Jessie Burton, " Les secrets de ma mère " (Traduction: Laura Derajinski) collection Du monde entier, Gallimard, 03-09-2020 (512 pages)

Quête d’identité, personnages énigmatiques. Jessie Burton nous dévoile les coulisses des milieux littéraire et cinématographique, ainsi que l’envers de la création artistique, de la fiction et de la maternité.

En 1980 à Londres, Elise Morceau rencontre Constance Holden et tombe sous son charme. Connie, écrivaine à succès dont le roman va être adapté au cinéma par un studio d’Hollywood. Elise la suit à Los Angeles, ville du rêve. Tandis que Connie s’enivre de cette nouvelle vie de mensonges et tente d’atteindre les étoiles, Elise perd pied. Au cours d’une soirée, elle surprend une conversation qui l’entraîne à prendre une décision radicale... En 2017, Rose Simmons cherche des réponses sur sa mère, qui a disparu alors qu’elle était bébé. Elle a découvert que la dernière personne à l’avoir vue est Constance Holden, écrivaine retirée de la vie publique alors qu’elle était au sommet. Rose se lance sur la piste de Connie, en quête d’indices sur les secrets de son passé.



Jacques Expert, " Plus fortqu'elle ", Collection Calmann Levy Noir, 07/10/2020 (414 pages)

UN AMOUR IRRAISONNÉ, UN PIÈGE IMPARABLE, PLUS FORT QU'ELLE ?

Banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est réveillée dans la nuit par une voix familière. Quelques instants après, elle est précipitée dans l’escalier de sa maison et tuée sur le coup. La police comprend qu'une liaison passionnée entre le mari de Cécile et son assistante en est la cause. Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout quitté. Qui a tué Cécile ? Le mari, la maîtresse ? Les deux ? Une manipulation parfaite se dessine sous nos yeux.