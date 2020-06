Deux romans, deux vies de femmes audacieuses et libres

Deux beaux romans, qu’il faut lire, absolument. Deux livres proches et différents, qui racontent tous deux le destin tragique de jeunes femmes d’une autre époque. Deux histoires vécues dont se sont emparés deux écrivains bien différents. L’un est multi-romancier, Yves Viollier, 30 romans à son actif. L’autre, Valérie Paturaud, institutrice devenue primo-romancière comme l’on dit, qui explore le passé familial. De Nézida Cordeil, elle n’avait qu’une photo et deux dates : 1856-1884. Il a fallu fouiller les archives, les registres et les mémoires pour retracer l’histoire de cette étoile filante. Née dans un petit village de la Drôme provençale, Nézida rêvait d’un grand destin, voulait quitter la terre des ancêtres et la boue des chemins creux. Flamboyante, elle virevolte et séduit son entourage. Intelligente et vive, elle devient institutrice, choisit son époux, part à Lyon, la grande ville. Et revient finalement à l’heure d’accoucher sur ces terres protestantes autour de Dieulefit. « C’est peut-être difficile de partir, mais quelqu’un s’est-il demandé s’il était facile de rester ? » s’interroge son entourage. Le destin se noue, raconté tout à tour par sa mère, par le vieil instituteur, par ses amies, son mari… Un récit polyphonique, alerte et lumineux. Un très beau premier roman.



Louise des ombrages raconte une autre histoire vraie, de l’entre-deux-guerres. Tout commence avec cette scène tragique : « le père et la fille se tenaient par la main, les yeux fermés. On aurait dit qu’ils dormaient. » Voilà comment s’éteint la jeune Louise, pourtant promise, comme Nézida, à un brillant avenir. Née dans cette Vendée rude et généreuse, l’héroïne fait preuve très tôt d’un vrai talent artistique. Jeune artiste reconnue, elle n’envisageait pas de quitter son vieux père, rentré cabossé, blessé, amer de la Grande Guerre. Et puis, c’est sa terre faite de lumière et d’eau qu’elle veut regarder avec ses pinceaux : « Je veux peindre les marais, rien que les marais, les gens qu’on ne voit pas, ce qui n’est pas intéressant », déclare Louise, qui revient toujours au pays. Jusqu’au drame : « La terre a de la mémoire, elle se souvient des événements obscurs », nous prévint Yves Viollier.



On se laisse prendre dans des combats menés avec panache, par des jeunes femmes d’un autre siècle, éprises de liberté, qui veulent forger leur destin mais aussi préparer un nouveau monde : « Les idées nouvelles circulaient, des jeunes gens entreprenants partageaient leurs expériences et leur enthousiasme (…) Nous apprenions à penser différemment ». L’histoire singulière rejoint les grandes aspirations humaines. Plus que des militantes, ce sont des femmes audacieuses, vivantes, libres. Elles ont ouvert la voie.