Deux romans jeunesse pour voir le monde et trouver sa voie

Dagfrid – Des brioches sur les oreilles

Un petit roman d’Agnès Mathieu-Daudé et Olivier Tallec (illustrations)

Collection Mouche, éditions L’école des loisirs Format poche, 40 pages

La jeune narratrice s’appelle Dagfrid. Elle affirme que la vie de fille viking n’est pas compliquée, quand tu nais, tes cheveux blonds poussent et dès qu’ils sont longs, on fait deux tresses. Et quand celles-ci sont bien longues, on les enroule sur les côtés de la tête, comme des brioches qui poussent sur les oreilles. Les filles sont habillées avec une robe très longue qui entrave les jambes et empêche de courir. Pendant l’enfance, on leur apprend des trucs très utiles, comme faire sécher du poisson. Récit d’une héroïne aventurière qui veut changer les codes, ne pas ressembler aux autres. C’est une histoire d’émancipation, de volonté de changer les traditions et de faire des découvertes, des rencontres, d’apprendre, mais aussi d’apporter. Elle dénonce la condition féminine de son clan et part découvrir autre chose.

Jusqu’ici, tout va bien

de Gary D. Schmidt

Questionner cette période charnière complexe qu’est le passage de l’adolescence à l’âge adulte

• Prix Libr Nous dans la catégorie Roman Jeunesse, couverture : Antoine Doré

• Traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Caroline Guilleminot

• Roman jeunesse (12-14 ans), 368 pages, Collection M dium + Poche, Ecole des loisirs. Découvrez également une interview de l’auteur

1968. Une petite ville de l’État de New York. Un père sans repères, une mère sans remède. Deux grands frères, dont un avalé par la guerre du Vietnam. Pas assez d’argent à la maison. Trop de bagarres au collège. Des petits boulots. Une bibliothèque pour s’évader. Des talents inexploités. Roman d’apprentissage qui parle de famille, de résilience, de rêve, de choix et du temps qui passe... Doug s’efforce de ne plus être ce que tout le monde semble penser qu’il est : un voyou. Une furieuse envie va trouver la force d’affronter la vie et de rebondir. « Il y a des choses dans ce monde qu’on ne peut pas arranger. Elles ont lieu, et ce n’est pas de notre faute, bien qu’il arrive qu’on soit obligé de faire avec. Il y a d’autres choses qui ont lieu dans ce monde qu’on peut arranger. »