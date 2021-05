Deux romans parus aux éditions l'Iconoclaste

C'est ce que nous propose cette semaine Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet.



Avec pour commencer, Jean-Baptiste Andreas, pour ce troisième roman qui a reçu le Grand prix RTL livre, traite de l’enfance orpheline et de l’amour en fuite.



Joseph est un vieil homme qui joue divinement du Beethoven sur les pianos publics. On le croise un jour dans une gare, un autre dans un aéroport. Il gâche son talent de concertiste au milieu des voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui, et pourquoi ?



Alors qu’il a seize ans, l’adolescent est envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées. On y recueille les abandonnés, les demeurés. Les journées sont faites de routine, de corvées, de maltraitances. Son deuxième roman, Cent millions d’années et un jour, a reçu un accueil enthousiaste des lecteurs et fut précédemment chroniqué par la librairie.



A découvrir également, Adeline Dieudonné qui nous propose un roman noir avec Kerozene. Une station-service, une nuit d’été, dans les Ardennes. Sous la lumière crue des néons, ils sont douze à se trouver là. Juliette est caissière, Alika, nounou, Chelly, prof de pole dance, Joseph, représentant en acariens… Il est 23h12. Dans une minute tout va basculer. Chacun d’eux va devenir le héros d’une histoire. Un livre composite pour pleurer de rire sur nos vies contemporaines. Comme dans son premier roman, La Vraie Vie, l’autrice campe des destins délirants, avec humour et férocité. Derrière rire et inventivité débordante, Kerozene interroge le sens de l’existence et fustige ce que notre époque a d’absurde.