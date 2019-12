La période de Noël est propice aux sortie en famille. Ainsi les invités de cette semaine proposent deux spectacles pour le jeune public. L'ensemble Commixtus dirigé par Franck Leblois tout d'abord monte le célèbre conte musical de Prokoviev, Pierre et le Loup et quelques fables d'Esope illustrées en direct pendant le concert par le dessinateur angoumoisin Jean-Luc Loyer. Ces histoires seront racontées par le comédien-narrateur Pascal Dubois.

Ensemble Commixtus à la salle-des-fêtes de Gond-Pontouvre vendredi 13 décembre à 20h00.

Et puis les comédiens-musiciens David Sire et Pierre Caillot illustreront quatre films d'animation de Gunter Rätz aux Carmes de La Rochefoucauld samedi matin à 11h00 lors d'un concert-chanson pour les tout-petits à partir de 2 ans, Filopat et Compagnie. A déguster en famille. David Sire et Pierre Caillot seront les invités de la deuxième partie du magazine.

La pause musicale est un titre du groupe Dirty Shades, "I love your life style" en concert au Théâtre de Barbezieux samedi à partir de 19h00.