Didier POIRIER pour "Sauver Jeanne !" et 'Brunissende"

Didier Poirier nous parle de ses deux derniers romans Sauvez Jeanne et Brunissende.

Sauvez Jeanne est publié par le Pictavien éditeur et raconte l'épopée de la Confrérie des Sept Pennarts qui se réunissent dans une ancienne commanderie près de Poitiers pour sauver Jeanne d'Arc du bûcher.

Brunissende raconte une étrange et belle histoire d'amour dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Un roman passionnant et très prenant.