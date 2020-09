Didier van Cauwelaert signe un roman sur le confinement

Du 17 mars au 11 mai, la France a vécue confinée. Une expérience inédite - et douloureuse - pour beaucoup d'entre nous, qui a inspiré le romancier Didier van Cauwelaert. Dans "L'Inconnue du 17 mars" (éd. Albin Michel), il raconte comment un sans-abri se retrouve à cohabiter avec une créature de rêve. Un conte philosophique dans lequel on retrouve son style aussi drôle que poignant.

"Je préfère donner à mes lecteurs des anticorps et des vitamines"

Le style van Cauwelaert : l'humour plus fort que la douleur

"Le rire, la liberté de l'imagination et le partage de l'humour, c'est plus fort que la douleur" : cela, Didier van Cauwelaert l'a appris auprès de son père, qui a été gravement handicapé une longue partie de sa vie. "Quand il faisait rire, avec son imaginaire, sa vision du monde, c'étaient les moments où il ne souffrait pas." Pour son fils, ça a été comme une leçon de vie et d'écriture.

"montrer comment les gens se reconstruisent"

Un jour, journaliste a dit de lui qu'il était "un romancier de la reconstruction". Ce que le romancier revendique volontiers. "Je préfère montrer comment les gens au fond du gouffre, après une grande épreuve, ou dans un anonymat complet et une grande déchirure, se reconstruisent, plutôt que de montrer la lente érosion implacable des sentiments, des illusions et tout... que traitent la majorité des mes confrères. Je préfère donner à mes lecteurs des anticorps et des vitamines."

un roman du confinement

Dans "Un aller simple" (1994), traduit en 25 langues et récompensé par le prix Goncourt, Didier van Cauwelaert racontait le voyage initiatique au Maroc d'Aziz, un petit délinquant qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Le romancier, qui ne connaît pas l'angoisse de la page blanche puisqu'il publie un roman par an ou presque, a une façon bien à lui de puiser dans des contextes parfois difficiles des histoires aussi imprévisibles que touchantes.

Cette fois c'est la période du confinement qui sert de toile de fond à son dernier roman. "L'Inconnue du 17 mars", c'est l'histoire d'un ancien professeur devenu sans-abri qui se retrouve confiné avec une créature de rêve. Commencé la veille du confinement, c'est l'un des tout premiers à puiser dans cette expérience inédite que les Français ont vécue pendant deux mois. "Un écrivain a besoin de reprendre le pouvoir sur les événements, avec ses armes qui sont l'écriture."