"Dieu commanda aux plantes de porter leurs fruits", Saint François de Sales 1/5

Saint François de Sales, « Introduction à la vie dévote », ch. 3 « Que la dévotion est convenable à toutes sortes de vocations et professions"

"Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits, chacune « selon son genre », ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Eglise, qu’ils produisent des fruits de dévotion, un chacun selon sa qualité et vacation. La dévotion doit être exercée différemment par le gentilhomme, par l’artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée; et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier."