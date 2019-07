Dignac Jours de fête-"Abris nomade" nouvau concept de logements écoresponsables

11h00-11h30

Pendant plus de vingt ans la commune de Dignac a accueilli les meilleures compagnies de France. Les tournois de chevalerie, cracheurs du feu, montreur d’ours et de serpents n’y côtoieront plus les saltimbanques et troubadours. Les organisateurs ont décidé de mettre un terme a cette animation. Jean Claude Rambaud président du comité d’animation présente le nouveau programme de « Jours de fêtes » du 4 au 7 juillet à Dignac.



11h30-12h00

Il y a un an tout juste la commune de Dirac accueillait une petite entreprise de fabrication de caravanes en bois. Aurélien Durocher cogérant de cette société, installée depuis à Magnac-Lavalette-Villars, présente son concept de « Tiny House » ou « mini maison », qui sont beaucoup plus que des roulottes….