Direct du festival Polar

Un "Tour de Table" spécial aujourd’hui… en direct de La Salamandre à Cognac… pour le 25ème Polar, le Festival organisé autour de dizaines d’auteurs de BD, de romans, d’acteurs, de comédiens de cinéma, de télévision, de théâtre…



Au programme : des projections, des rencontres, des conférences, des remises de prix dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche… avec un invité d’honneur cette année Richard Bohringer.



Première partie avec Bernard Bec, fondateur et directeur de Polar, le Festival; Manon Elezaar, actrice et animatrice, cette année, des Rencontres entre Auteurs et Lecteurs pour le Prix du Roman Noir des Bibliothèques et des Médiathèques de Grand Cognac ; Bertrand Puard, romancier et Président du jury cinéma et télévision et membre du jury du Prix Jean-Pierre Mocky.



Deuxième partie avec Sophie Le Tellier, actrice et membre du jury cinéma et télévisio ; Patrick Rocca, acteur et membre du jury cinéma et télévision et membre du jury du Prix Jean-Pierre Mocky ; Rémy Roubakha, acteur et membre du jury cinéma et télévision.