Django Reinhardt, portait d'un homme libre

Une fois de plus, le cinéma rend hommage au génial guitariste Django Reinhardt. Dans son film "Django" tout juste sorti en salles ce 26 avril, Etienne Comar raconte un épisode méconnu de la vie de l'artiste, celui où la France est occupée. Et où ses concerts à Paris se font devant des officiers allemands.



Jean Reinhardt, plus connu sous le nom de Django Reinhardt (1910-1953) reste le plus grand guitariste de l'histoire du jazz. Mais en plus d'être un prodigieux musicien, c'était un homme profondément libre. En 2015, Noël Balen lui a consacré une biographie, "Django Reinhardt - Le génie vagabond" (éd. du Rocher).

Lui-même musicien, Noël Balen raconte la vie d'un artiste à la carrière exceptionnelle, vivant par et pour la musique. Il dresse aussi le portrait d'un homme volontiers nonchalant, parfois fantasque, donnant le sentiment de traverser les événements en étant ailleurs.

Entretien réalisé en août 2015