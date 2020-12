Dom Catry nous fait découvrir Adrienne von Speyr - L'Esprit Saint est toujous là 5/5

Nous continuons aujourd’hui notre découverte des écrits d’Adrienne von Speyr, ce médecin suisse décédé en 1967. Elle nous a laissé une soixantaine de livres de spiritualité chrétienne.

Extrait : - Par une grâce du ciel, Adrienne a pu connaître l’attitude intérieure devant Dieu d’un certain nombre de saints. Voici sainte Bernadette : Une enfant innocente qui soudainement a vu Marie. Ce qu’elle a vu était simple; elle le raconte aussi simplement. On la fait entrer dans un couvent. Pourquoi ne devrait-elle pas y entrer? Elle est tellement comme une enfant que ce n’est pas un problème pour elle. Au couvent, elle supporte tout avec une sorte d’obéissance aveugle, elle ne se pose pas de question. Dans sa prière, Bernadette est comme une enfant pauvre qui fait des ourlets pour les mouchoirs d’une riche dame. Elle ne peut pas imaginer pourquoi la riche dame a besoin de tant de mouchoirs. Mais un jour elle a vu la dame et elle sait maintenant qui les reçoit, on lui a dit que la dame en a besoin. Bernadette continue à dire ses Ave Maria à la dame qu’elle a vue. Elle lui dit combien elle l’a trouvée belle et aussi qu’elle souffrirait volontiers pour elle. Et cela avec une telle manière de ne pas se poser de question que cela tiendrait presque du fanatisme si ce n’était le simple effet de la grâce, la sainteté1.

Référence 1. Das Allerheiligenbuch I, p. 221.





Commentaire

Adrienne von Speyr est entrée dans l’Église catholique le jour de la Toussaint 1940. Plus tard, Dieu lui a fait la grâce de connaître de l’intérieur la vie d’une certain nombre de saints et leur prière. Les saints sont toujours vivants dans le monde invisible de Dieu. Et si Dieu le veut, ils peuvent se rendre présents au monde d’en bas, d’une manière visible ou d’une manière invisible. La Vierge Marie peut apparaître à Bernadette en 1858, comme elle est apparue tout au long des siècles à un certain nombre de croyants. Est-ce possible? Une juive de notre temps découvre la foi en Jésus Christ à l’âge adulte. Depuis toujours la foi des chrétiens lui semblait impossible : qu’un homme soit Dieu, c’est insensé. Et un beau jour, elle s’est rendu compte de ceci : "Effectivement un homme ne peut pas être Dieu. Mais si Dieu existe, il peut devenir un homme! Il peut faire tout ce qu’il veut, et je ne vais pas lui dire comment il faut être Dieu"1 . Que des saints vivant dans le monde invisible de Dieu puissent se faire connaître de l’intérieur à des croyants d’aujourd’hui ou d’hier, pourquoi pas? "Je ne vais pas dire à Dieu ce qu’il peut faire ou ne pas faire". Adrienne nous explique elle-même : L’Écriture est là pour montrer que l’Esprit est toujours vivant. L’Esprit ne cesse de souffler dans l’Église et de susciter des saints.

Référence 1. Rosalind Moss dans R.H. Schoeman, Le miel du rocher, p. 138.