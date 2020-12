Dom Catry nous fait découvrir Adrienne von Speyr - La foi - 2/5

Nous continuons aujourd’hui notre découverte des écrits d’Adrienne von Speyr, ce médecin suisse décédé en 1967. Elle nous a laissé une soixantaine de livres de spiritualité chrétienne.

Extrait : La foi, c’est une histoire. Dans le paradis, qui était le lieu de Dieu en ce monde, l’homme ne pouvait pas se cacher de Dieu. Dans notre monde actuel, le croyant ne peut pas non plus se cacher de Dieu : il sait par la foi qu’il vit devant sa face. Il pourrait tout au plus essayer de se cacher en reniant sa foi. Le vrai croyant, lui, bâtit sa vie dans la conscience que Dieu le voit. Il lui est permis de se présenter devant Dieu, de l’adorer, de le prier. Et Dieu se révèle à chaque homme de la manière qui lui semble bonne.(référence : Das Wort und die Mystik I, p. 48.)

Sans la foi en Dieu, la vie terrestre est dépourvue de sens. Sans Dieu, la vie humaine commence dans la solitude, s’ouvre au monde et se termine dans la mort. C’est une courbe qui monte et qui retombe ensuite inexorablement. La vie en Dieu monte avec la vie terrestre ; et quand elle a atteint son point culminant, elle s’ouvre sur l’infini. Le croyant ne va pas à sa perte, il aura la vie éternelle dans laquelle nous verrons Dieu. ( référence : Jean. Le Verbe se fait chair II, p. 69 (sur Jn 3,16).)