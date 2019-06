Dominique LIN - "Mercredi blanc" (Diffusion RCF Poitou)

Après un goût de terre dans la bouche, présenté dans ce magazine, Dominique Lin revient avec Mercredi blanc aux éditions Élan Sud.

Résumé : Dans une cité de banlieue, Lucie, seule fille d’une fratrie de cinq enfants, doit compenser l’absence de ses parents. Sa grande passion : grimper, souvent et partout… Elle vit intérieurement l’univers de l’alpinisme. Son monde semble s’ouvrir, mais c’est le mercredi blanc. Des sommets de béton aux cimes enneigées, la jeune fille nous fait vivre une aventure emplie d’humanité et de dépassement. Dominique Lin aborde, cette fois, la montagne, l’escalade, mais surtout la transmission, avec son écriture poétique… Un septième roman tendre et optimiste.