Dominique RIZET pour son livre "Les aveux, l'instant où l'enquête bascule"

Émission enregistrée en public au Salon du livre de Montmorillon.

S'il fut longtemps considéré comme " la reine des preuves ", il est aujourd'hui de bon ton de se méfier de l'aveu.

Les annales judiciaires recensent tant de cas où les confessions d'innocents ont été extorquées à force de pression et de manipulations psychologiques !

Sans compter que les progrès de la police technique et scientifique permettent aujourd'hui bien souvent de reconstituer un périple meurtrier en dépit du mutisme d'un suspect.

Pour autant, le moment de l'aveu demeure, pour la majorité des enquêteurs, un moment clé de l'enquête.

Celui qui ôte le doute, éclaire les zones d'ombre d'une affaire et soulage les proches d'une victime.