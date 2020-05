Don Quichotte - Cervantès

Hélas, la chevalerie d’Espagne n’est plus. Les seigneurs, les princesses et les combats épiques ont cédé la place aux marchands, aux juristes et aux discours… Pourtant, il y en a un qui résiste toujours : Don Quichotte. Tremblez donc, vils serviteurs des puissants de ce monde ! Il vient faire justice de tout ce fatras