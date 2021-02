Dossier Polar : Caroline de Mulder pour 'Manger Bambi' (Gallimard)

Conseil ciné : Outrage de Takeshi Kitano

BD polar : Nada - Cabanes et Manchett - coll. Aire Libre (éd. Dupuis)

Série tv : Undercover

Ciné classique : Le clan des Siciliens d'Henri Verneuil



Dans la seconde partie de l'émission, Solène Perraud et Delphine Freyssinet reçoivent Caroline de Mulder l'auteure de 'Sauver Bambi' (éd. Gallimard) et Frédéric Ronsse de la librairie Flagey.