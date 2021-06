Dossier polar - juin 2021

Charles : Two Faces of January de Hossein Amini

Fred : Lupin - avec Omar Sy - Série Netflix

Solène : L’aiguille creuse de Maurice Leblanc (Arsène Lupin)

Charles : The Lady from Shanghai de Orson Welles

Delphine : Jailbirds, film en réalité virtuelle, adapté de la BD de Philippe Foerster

Solène : Donbass de Benoit Vitkine