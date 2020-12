Dossier polar Noël 2020

Dans ce dossier polar de décembre,

Solène Perraud a lu pour nous un classique du polar de noël : 'Christmas pudding' d'Agatha Christie et une nouveauté : La Glace de John Kaare Rake (éd. Michel Lafon)

Charles De Clercq a regardé pour nous Knives Out de Rian Johnson et Deadline USA de Richard Brooks

Delphine Freyssinet s'est plongée dans une bd glaçante : La ligne de sang de Doa/Stéphane Douay (éd. Les Arènes)

et Frédérique Petit a regardé : 'The Undoing', une des séries événements de cette fin d'année avec Hugh Grant et Nicole Kidman, et la première saison d'une série canadienne : 'Cardinal', adaptation du roman éponyme de Giles Blunt.