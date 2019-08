Drames de famille, avec Vanessa Bamberger et Yasmine Chami

On s'habitude parfois à la présence des visages dans notre entourage et puis soudain ils disparaissent, laissant un vide, ouvrant des failles dans la mémoire et ravivant le passé trop vite oublié.



"Alto braco", de Vanessa Bamberger

Brune doit enterrer sa grand-mère sur la terre des origines, là-bas sur le plateau d'Aubrac. Comment le berceau familial peut-il encore avoir un sens pour ces femmes installées depuis trois générations à Paris ? Qu'est-ce que ce pays peut bien receler de trésors et de mystères pour qu'on s'y trouve attaché ?



"Médée chérie", de Yasmine Chami

En quelques minutes, Médée se trouve seule, abandonnée. La vie bascule et il faut refaire tout le chemin qui mène à cet effeondrement. L'être aimé est parti, que reste-t-il du temps passé, de la vie partagée, de la famille disloquée ? Il faut pétrir la mémoire comme de la galaise pour dégager une forme, un sens peut-être.

ÉMISSION DIFFUSÉE EN JANVIER 2019