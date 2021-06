Droit au logement/ Nouvelle stratégie de développement de l'hôpital d'Angoulême

11h00-11h30

Les expulsions locatives sont autorisées depuis le 1er juin dernier. Alors qu’aucune expulsion n’a eu lieu depuis 2019 l’association Droit au logement s’inquiète du manque de place en hébergement et de la dignité des logements proposés par les bailleurs sociaux. Jean Philippe Lousteaud et Jean-Claude Doucet parlent de 150 expulsion en cours actuellement.



11h30-12h00

Thierry Lefèbvre nouveau directeur de l’hôpital de d’Angoulême porte une stratégie pour le développement du centre hospitalier et ses hôpitaux satellites. Alors qu’à Ruffec où une mobilisation est programmée pour ce mardi 15 juin, suite à l’annonce de la fermeture temporaire de 30 lits. Thierry Lefèbvre dit ne pas manquer de moyens pour l’hôpital mais de médecins, pour répondre à l’enjeu sanitaire.