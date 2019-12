Droujba Charente - Salon du livre jeunesse à Villebois-Lavalette

Première partie :



L’association Droujba Charente a pour vocation d’entretenir des liens d’amitié entre la France, la Russie et les anciennes républiques soviétiques. Elle le fait sous différentes formes : des cours, des voyages, des expositions-ventes… comme cette semaine à l’Espace Franquin à Angoulême...

Alain Dumur, le président de l’association Droujba Charente, est notre invité.





Deuxième partie :



Samedi, des auteurs jeunesse donnent rendez-vous à Villebois-Lavalette…

Ils seront 8 à partager ensemble toute la journée avec ceux qui le souhaitent. Au programme : des rencontres d’auteurs, des dédicaces, des expositions… Et jeudi et vendredi, ils seront dans les écoles et les collèges du territoire pour échanger avec les élèves.

Joëlle Poullain, la directrice de la médiathèque La Caravelle à Villebois Lavalette, donne le sens de ce son Salon du livre jeunesse.