" Du Coronavirulent au Coronaviré " de Muriel Fiez et Paul Baringou

L’année du Coronavirus marquera sans doute notre Histoire. Muriel Fiez et Paul Baringou reviennent avec un regard poétique et humoristique sur la période d’expansion du virus, d’une contamination planétaire débridée, particulièrement violente, aux conséquences familiales souvent cruelles.



Ils abordent aussi cette période de déclin, provoquée par le confinement, les barrières et cette " distanciation sociale " imposés par les pouvoirs publics, allusion critique est faite sur la gestion parfois étrange, chaotique, de cette épidémie.



Un ouvrage insolite né d’une coopération entre l’écrit (poèmes, fables) de Muriel Fiez et le graphisme (dessins et caricatures) de Paul Baringou, association harmonieuse, souvent humoristique, pour un sujet aussi dramatique. Un livre paru aux éditions du Petit Pavé, que vous conseille cette semaine Audrey Rousselle.