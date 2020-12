L’idée de cette soirée est partie d’un constat, les jeunes lisent beaucoup moins qu’avant. Il leur a apparu indispensable malgré tout de se cultiver davantage pour être mieux armé face aux défis de notre temps. C’est pourquoi une initiative interdiocésaine est née, sous la forme d’un défi : acheter un livre, le lire avant de rencontrer son auteur et échanger avec lui.

Cette soirée du 14 décembre a été organisée par le réseau du Pélé du Puy, qui regroupe les diocèses d'Auvergne-Rhône-Alpes dont celui de Lyon et de Grenoble-Vienne, responsables de cette soirée.

Guillaume, Inès, Martin et Aude sont 4 jeunes de Grenoble, ils ont préparé et animé cette soirée.

C'est le frère Adrien Candiard, dominicain au convent du Caire en Egypte, qui répond aux questions des jeunes à partir de son dernier ouvrage "Du fanatisme - Quand la religion est malade" (aux Editions du Cerf).