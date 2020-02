Du Livre à la scène - Journées portes ouvertes des écoles du Campus de l'Image

Première partie :



L’association « Du livre à la scène » a été créée en 2016.… Ses missions et sa dynamique sont directement connectées à la structure qu’est la Canopée à Ruffec avec le projet culturel qu’elle porte…

Pour découvrir précisément l’approche de cette association « Du livre à la scène », Hélène Salecki, la présidente, et Alexandra Ramalli et Léonard Quéron, bénévoles tous les deux…





Deuxième partie :



Samedi, les écoles du Campus de l’Image à Angoulême ouvrent largement leurs portes...

Une journée très attendue pour ceux qui veulent rejoindre ces établissements et leurs formations souvent bien spécifiques… Et une journée très attendue aussi par les écoles elles-mêmes pour leurs recrutements à venir… Et dans le cadre de ces portes ouvertes, les étudiants actuels sont essentiels… Leurs témoignages peuvent être cruciaux pour l’attractivité des établissements et la pertinence des formations…

Quatre étudiants sont avec nous…

Alice Rideau, de l’EMCA, Ecole des métiers du cinéma d’animation, Chloé Gailledrat, du CEPE, Centre européen des produits de l’enfant, Samy Guerben et Lilian Soulard de l’IUT d’Angoulême, étudiants respectivement en MMI, Métiers du multimédia et de l’internet, et en Génie Electrique et informatique industrielle…